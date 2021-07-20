Также нападали на детей: стая псов разодрала котенка под Днепром

В поселке Слобожанское под Днепром собаки набросились на котенка и разодрали его. Псы вытащили котенка из-под авто, где он прятался. Мать котика едва спаслась. Местные пишут, что собаки также нападали на их детей.

Инцидент произошел 20 июля. Об этом сообщила местная жительница Евгения Матвийчук.

Интересно Самые спокойные породы собак: для тех, кто не любит шум

Собаки имели бирки на ушах

Женщина рассказала, что все случилось за считанные секунды. Люди даже не успели среагировать и отогнать псов. Собаки были с бирками, поэтому не должны были угрожать ни животным, ни людям.



Под Днепром собаки набросились на котенка и разодрали его / Фото "Сайт города Днепра"

Что говорят местные

Во дворе много бездомных собак, поэтому с детьми иногда гулять страшно.

Однажды собака набросилась на 3-летнюю девочку. К счастью, все обошлось.

Нужно обратиться к местной власти, чтобы она решила этот вопрос.

Некоторые из людей уже подписали петицию о бездомных собаках и кошках.

Недавно в Днепре хаски покусал жительницу Днепра . Он вцепился в ее лицо и не хотел отпускать. Потерпевшая написала заявление в полицию. Хозяина собаки ищут.



Все случилось за считанные секунды / Скриншот сообщения очевидца из фейсбука "Моє Слобожанське"