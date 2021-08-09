К счастью, все туристы остались невредимыми. У водителя автобуса открытый перелом ноги.

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Водитель не справился с управлением.

Авария произошла на автодороге Харьков – Красноград – Перещепино. По предварительным данным полиции, 48-летний водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и врезался в отбойник.



Под Харьковом автобус врезался в отбойник

В полиции также сообщили, что от удара об отбойник водитель потерял сознание и его в таком сосотоянии доставили в Красноградскую больницы. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Вероятно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул за рулем. Сейчас полиция выясняет все детали ДТП для того, чтобы открыть уголовное производство.



Никто из пассажиров автобуса в аварии не пострадал

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