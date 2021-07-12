Трагедия произошла примерно в 4 утра 11 июля. Сейчас этот автомобиль уже начали искать правоохранители.

Другой случай На Львовщине водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину: фото

Авто сняли камеры

Погибший был жителем села Элитное.

Его тело впоследствии нашли на дороге.

Автомобиль, сбивший парня, попал на камеры видеонаблюдения.

Однако из-за большой скорости там не видно его номера.

Известно лишь, что это была белая легковушка.

Автомобиль, сбивший парня / Фото телеграма "Харьков 1654"

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели человека. Если виновного найдут, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.