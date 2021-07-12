Сбил парня насмерть и уехал: разыскивают виновника ДТП в Харькове – фото
12 июля 2021 , 15:35Читати новину українською
Источник:Newsroom
В поселке Ольховка в Харьковском районе автомобиль сбил 26-летнего парня и уехал с места аварии. Впоследствии пострадавший умер от полученных травм.
Трагедия произошла примерно в 4 утра 11 июля. Сейчас этот автомобиль уже начали искать правоохранители.
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Авто сняли камеры
- Погибший был жителем села Элитное.
- Его тело впоследствии нашли на дороге.
- Автомобиль, сбивший парня, попал на камеры видеонаблюдения.
- Однако из-за большой скорости там не видно его номера.
- Известно лишь, что это была белая легковушка.
Автомобиль, сбивший парня / Фото телеграма "Харьков 1654"
Что грозит за такое преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели человека. Если виновного найдут, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.