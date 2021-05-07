Под Харьковом до тла сгорел грузовик: огонь перекинулся на соседнее авто и здание – видео
В Песочинской территориальной общине в Харьковском районе 6 мая загорелся грузовик. Это случилось, когда он был припаркован. Также там загорелись здание и грузовик рядом.
Источник:ГСЧС Харьковщины
К пожарным обратились в 22:42. После этого они поехали в село Надточии, где это происходило.
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Начало тушения пожара грузовика на Харьковщине: видео телеграм-канала "Труха"
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Причину возникновения пожара пока выясняют. На момент прибытия спасателей, пламя уже охватило грузовик и его тентованный прицеп. Общая площадь пожара была примерно 50 метров квадратных.
Спасатель тушит грузовик на Харьковщине / Фото ГСЧС
Кроме этого, огонь распространился на соседний грузовик и его полуприцеп. Сбоку также загорелась крыша небольшого здания.
Спасатели осматривают сгоревший грузовик / Фото ГСЧС
Огонь смогли локализовать только в 23:07, а полностью потушили в 00:29. Для этого использовали пену.
Последствия пожара грузовика на Харьковщине / Фото ГСЧС
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