В Песочинской территориальной общине в Харьковском районе 6 мая загорелся грузовик. Это случилось, когда он был припаркован. Также там загорелись здание и грузовик рядом.

К пожарным обратились в 22:42. После этого они поехали в село Надточии, где это происходило.

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Начало тушения пожара грузовика на Харьковщине: видео телеграм-канала "Труха"

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Причину возникновения пожара пока выясняют. На момент прибытия спасателей, пламя уже охватило грузовик и его тентованный прицеп. Общая площадь пожара была примерно 50 метров квадратных.



Спасатель тушит грузовик на Харьковщине / Фото ГСЧС

Кроме этого, огонь распространился на соседний грузовик и его полуприцеп. Сбоку также загорелась крыша небольшого здания.



Спасатели осматривают сгоревший грузовик / Фото ГСЧС

Огонь смогли локализовать только в 23:07, а полностью потушили в 00:29. Для этого использовали пену.



Последствия пожара грузовика на Харьковщине / Фото ГСЧС

Обратите внимание! На трассе Харьков – Сумы 6 мая загорелся во время движения грузовик DAF. Водитель увидел, что произошло возгорание и отцепил прицеп от автомобиля. Сам он вовремя покинул транспорт.