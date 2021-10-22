Огонь возник в одноэтажном частном доме на улице Капцовой. Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей.
Смотрите еще В центре Львова в результате пожара погиб пожилой мужчина: жуткое видео
Пожар унес жизни трех человек
В ГСЧС они позвонили, когда над домом поднималось целое зарево. На вызов сразу же направили 2 оперативных отделения 45 Государственной пожарно-спасательной части. Когда приехали пожарные, было уже поздно.
Пожар охватил всю площадь дома, которая составляла 80 квадратных метров. Деревянные конструкции перекрытия и крыши во многих местах обрушились.
Во ремя тушения пожара обнаружили погибшей целую семью:
- 63-летнего мужчину,
- 65-летнюю женщину,
- их 43-летнего сына.
Окончательная ликвидация огня состоялась в 6:58. На месте происшествия работало 10 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС. Причину и окончательные обстоятельства пожара устанавливают.
Пожары в Украине: недавние новости
- Возле села Алтестово Одесской области 21 октября столкнулись 2 грузовика. В результате ДТП они загорелись.
- В Луцком зоопарке утром 21 октября произошел пожар. Возгорание возникло в деревянном домике, где жили обезьяны. К сожалению, трое животных погибли.
- Во Львове 20 октября в помещении автосалона загорелся Mitsubishi Pajero. Автомобиль получил значительные повреждения, но люди не пострадали.
- В студенческом общежитии агроколеджу в Житомире ночью 20 октября вспыхнул пожар. Двух студенток забрали в больницу.