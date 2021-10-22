Огонь возник в одноэтажном частном доме на улице Капцовой. Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей.

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Пожар унес жизни трех человек

В ГСЧС они позвонили, когда над домом поднималось целое зарево. На вызов сразу же направили 2 оперативных отделения 45 Государственной пожарно-спасательной части. Когда приехали пожарные, было уже поздно.

Пожар охватил всю площадь дома, которая составляла 80 квадратных метров. Деревянные конструкции перекрытия и крыши во многих местах обрушились.

Во ремя тушения пожара обнаружили погибшей целую семью:

63-летнего мужчину,

65-летнюю женщину,

их 43-летнего сына.

Окончательная ликвидация огня состоялась в 6:58. На месте происшествия работало 10 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС. Причину и окончательные обстоятельства пожара устанавливают.

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