Под Харьковом "коктейлями Молотова" забросали дом журналиста: фото

В Харьковской области неизвестные бросили три "коктейля Молотова" во двор дома журналиста. Инцидент произошел в селе Циркуны в ночь с 17 на 18 июля.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту угроз. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области.

Читайте также Стрелял посреди дня возле магазина: в результате инцидента в Черкассах 2 пострадавших

Подробнее об инциденте

О преступлении сообщил 35-летний представитель информационного агентства, обратившись с заявлением 18 июля в 11:38.

По адресу сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе или насилии в отношении журналиста. Максимальное наказание предусматривает до 3 лет лишения свободы,

– отметили в полиции.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления и их задержанию.



В Харьковской области "коктейлями Молотова" забросали дом журналиста / Фото Нацполиции



В Харьковской области "коктейлями Молотова" забросали дом журналиста / Фото Нацполиции