Авария произошла возле села Хорол на Харьковщине. Два авто столкнулись после обеда 28 апреля. В результате столкновения пострадали оба водителя и их пассажиры.

Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Полиция расследует этот инцидент. К теме Сбило авто и наехал троллейбус: жесткое ДТП с пешеходом в Днепре Что известно об аварии на Харьковщине ДТП произошло в 14:40 в среду.

Столкнулись две старые машины – ВАЗ-21011 и ВАЗ-21099.

Столкновение двух авто под Харьковом / Фото Нацполиции Машиной ВАЗ-21011 управлял 18-летний юноша, который перевозил еще и трех знакомых в возрасте от 16 до 18 лет.

Водителем машины ВАЗ-21099 был 64-летний мужчина, с которым ехали две 34-летние женщины.

Изуродованное авто в результате столкновения / Фото Нацполиция По версии следствия, молодой водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Из-за лобового столкновения пострадали все участники – их пришлось госпитализировать.

Авария на Харьковщине: лобовое столкновение двух авто / Фото Нацполиция Правоохранители открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности движения.

Если в суде докажут вину – 18-летнего водителя могут посадить на срок до 3 лет и лишить права управлять транспортными средствами.