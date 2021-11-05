Под Харьковом на месте пожара спасатели нашли тело женщины

В поселке Безлюдовка в Харьковской области горел частный дом. В результате пожара пострадала 72-летняя женщина.

К спасателям поступило сообщение о пожаре 5 ноября в 08:55. Загорелся дом на улице Клубничной.

Обратите внимание На пожаре в Киево-Печерской лавре пострадали люди: что известно об их состоянии

Нашли мертвую женщину

Спасатели установили, что в жилой комнате горел матрас на площади 0,5 квадратных метра. Пожар погасили еще до прибытия сотрудников ГСЧС.

На месте пожара спасатели обнаружили тело женщины 1972 года рождения. Причина и обстоятельства данного пожара устанавливаются. На месте работали пожарные 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

Пожар в центре Харькова