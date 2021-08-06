В Харьковской области обнаружили опасный сыр, который изготавливали в Польше

6 августа 2021 , 15:47
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Источник:

Госпродпотребслужба Харьковской области

Вредный сыр, содержащий добавку-стабилизатор, нашли в Харьковской области. Его привозили из Турции, а производителем является BEL POLSKA, Польша. Госпродпотребслужба призывает убрать этот товар, если он вдруг окажется на прилавках в супермаркетах.

Вредное вещество обнаружила система быстрого реагирования относительно пищевых продуктов 2 августа. Сообщают, что опасные продукты есть в мягком сыре.

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Польский сыр из Турции

Пока не говорят, о какой именно пищевой добавке-стабилизаторе идет речь. Однако отмечают, что она является достаточно вредной и ее нужно срочно изъять из продажи.

Получателем продукта является компания "Укрлогистика" в Киевской области. Фирма не занимается продажей, а лишь хранит и развозит сыр. Поэтому не известно, в какие супермаркеты попал сыр и вообще попал ли.

Работники Госпродпотребслужбы призывают изъять товар из магазинов, если его уже доставили. Также операторы рынка должны обратиться в отдел продовольственной службы в Харьковской области.

Мороженое с ядом

  • К сожалению, это не первый случай в Харьковской области.
  • Недавно в сети гипермаркетов "Метро" обнаружили мороженое с ядом.
  • Его производителем является фирма из Франции Mars Wrigley Confectionery.
  • Лакомство содержала яд – этиленоксид. Это бесцветный газ со сладким запахом.
  • Он действует медленно и обладает наркотическими свойствами.
  • В целом этиленоксид используют для дезинфекции медицинских шприцев.
Автор: Марта Кушка