В Харьковской области обнаружили опасный сыр, который изготавливали в Польше

Вредный сыр, содержащий добавку-стабилизатор, нашли в Харьковской области. Его привозили из Турции, а производителем является BEL POLSKA, Польша. Госпродпотребслужба призывает убрать этот товар, если он вдруг окажется на прилавках в супермаркетах.

Вредное вещество обнаружила система быстрого реагирования относительно пищевых продуктов 2 августа. Сообщают, что опасные продукты есть в мягком сыре.

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Польский сыр из Турции

Пока не говорят, о какой именно пищевой добавке-стабилизаторе идет речь. Однако отмечают, что она является достаточно вредной и ее нужно срочно изъять из продажи.

Получателем продукта является компания "Укрлогистика" в Киевской области. Фирма не занимается продажей, а лишь хранит и развозит сыр. Поэтому не известно, в какие супермаркеты попал сыр и вообще попал ли.

Работники Госпродпотребслужбы призывают изъять товар из магазинов, если его уже доставили. Также операторы рынка должны обратиться в отдел продовольственной службы в Харьковской области.

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