29-летнего пострадавшего увезли в больницу. Против злоумышленника открыли уголовное производство. Случилось это 4 октября.

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Был пьян и неадекватно вел себя

К патрульным за помощью обратилась женщина. Она сообщила, что возле магазина на Школьной неизвестный в состоянии опьянения неадекватно себя ведет. К тому же он натравливает свою собаку на людей и сам бросается на прохожих.



В Харькове пьяный мужчина ударил полицейского / Фото Нацполиции

На месте происшествия полицейские обнаружили 34-летнего местного жителя. Он был нетрезв и вел себя агрессивно. На замечание работников полиции мужчина не реагировал.

Ударил полицейского внезапно

Впоследствии он подошел к одному из правоохранителей и ударил его головой в лоб. Пострадавшего с раной на голове отвезли в больницу.



Пострадавшего отвезли в больницу / Фото Нацполиции

Полицейские открыли уголовное производство за угрозу и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Скорее всего злоумышленника будут содержать под стражей.