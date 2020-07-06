В Харьковской области полицейский, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил маленькую девочку в реку. К счастью, ребенок не пострадал, только испугался.

Полицейский бросил ребенка в реку

Инцидент произошел 5 июля на пляже в селе Слобожанское Харьковского района, сообщил в фейсбуке глава Харьковской РГА Артур Товмасян.

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Один из мужчин, который, по сообщениям очевидцев, был пьян, бросил в воду ребенка,

– написал Товмасян.

К счастью, девочка не пострадала, только испугалась.

По словам главы Харьковской РГА, мужчина работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции. Товмасян также отметил, что контактировал с исполняющим обязанности Харьковского отдела полиции Андреем Дмитриевым, который взял это дело под свой личный контроль.

Кроме того, по его словам, уже начато служебное расследование. Планируют опросить свидетелей инцидента. На основании результатов будут рассматривать вопрос увольнения правоохранителя.

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Что говорят очевидцы

Глава РГА привел сообщение очевидицы события Юлии. По ее словам, полицейский залез в воду, а потом схватил девочку, которая не умела плавать, и бросил ее на середину реки.

"Ребенка вытащили, ребенок напуган, на вопрос, зачем ты это сделал, оно ответило – хотел припугнуть", – сообщила женщина.