В полиции Харьковской области проинформировали, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило 6 июня в 21:25.

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По прибытию на место полицейские обнаружили виновника ДТП, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, и еще нескольких мужчин, среди которых был местный журналист,

– отметили правоохранители.

Удалось выяснить, что между 42-летним водителем Toyota произошел конфликт с представителем СМИ из-за того, что последний снимал на телефон видео с места аварии.

По словам журналиста, виновник ДТП и двое неизвестных агрессивно настроенных мужчин начали его толкать. Пытаясь урегулировать конфликт, медийщик сделал один предупредительный выстрел в воздух из травматического оружия.

Обратите внимание! Правоохранители составили административные протоколы по статьям о нарушении правил дорожного движения и управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В ДТП пострадал ребенок

Местные СМИ утверждают, что нетрезвый водитель также разбил битой лобовое стекло автомобиля ВАЗ 2112, с которым якобы "не поделил дорогу".

Кроме этого, добавляют, что на месте аварии также находился ребенок, который сидел на пассажирском сиденье Toyota, но его быстро забрали оттуда.