В магазине в этот момент было еще 2 детей. Видео инцидента зафиксировали камеры наблюдения.

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Как все происходило

Мужчина зашел в магазин и сразу начал себя агрессивно вести. Он схватил продавщицу за руку и протянул через половину помещения. Таким образом он вытащил женщину через морозильную камеру на середину магазина. Когда продавщица поднялась – мужчина ударил ее ногой.

Более того, мужчина позволял себе бросать в женщину товаром.

Обратите внимание! На видео присутствуют сцены насилия.

Свидетели рассказали, что мужчина был пьян

В сети свидетели инцидента рассказали, что "покупатель" был пьян и требовал у продавщицы деньги. Также отметили, что женщина нажала тревожную кнопку и уже через 5 минут приехали правоохранители. Сейчас эту информацию официально никто не подтвердил.

Также существует информация, что владельцы магазина написали заявление в полицию.