Туда сразу вызвали полицию и скорую помощь. Инцидент произошел примерно в 14:25 недалеко от села Коробочкино.
Оторвало пальцы: в руках харьковского подростка взорвался повербанк
Поехали собирать капусту
Правоохранители установили, что 5 ребят в возрасте от 9 до 14 лет выехали на поля. Они собирали там остатки капусты.
Место, где произошел инцидент / Фото Нацполиции
Один из школьников нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку. Как следствие, петарда взорвалась в руках 13-летнего.
Остатки взорвавшегося устройства / Фото Нацполиции
Скорую и полицию вызвали другие дети, которые там были. После этого пострадавшего доставили в больницу, а на место происшествия отправились следователи.
Правоохранители исследуют место взрыва / Фото Нацполиции
Похожее событие в регионе
В начале мая в областную больницу Харьковщины госпитализировали мальчика, которому пришлось ампутировать два пальца на руке. К этому привел взрыв петарды, произошедший прямо в руках подростка.
Однако это не единственное обнаружившееся повреждение. Кроме повреждения конечностей у школьника диагностировали контузию и ожоги лица.