Под Харьковом школьника покалечило взрывом петарды: фото с места инцидента

В Чугуевском районе Харьковщины 3 ноября дети обнаружили петарду и это привело к трагическим последствиям. Устройство взорвалось в руках подростка и ему оторвало фалангу пальца.

Туда сразу вызвали полицию и скорую помощь. Инцидент произошел примерно в 14:25 недалеко от села Коробочкино.

Оторвало пальцы: в руках харьковского подростка взорвался повербанк

Поехали собирать капусту

Правоохранители установили, что 5 ребят в возрасте от 9 до 14 лет выехали на поля. Они собирали там остатки капусты.



Место, где произошел инцидент / Фото Нацполиции

Один из школьников нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку. Как следствие, петарда взорвалась в руках 13-летнего.



Остатки взорвавшегося устройства / Фото Нацполиции

Скорую и полицию вызвали другие дети, которые там были. После этого пострадавшего доставили в больницу, а на место происшествия отправились следователи.



Правоохранители исследуют место взрыва / Фото Нацполиции

Похожее событие в регионе

В начале мая в областную больницу Харьковщины госпитализировали мальчика, которому пришлось ампутировать два пальца на руке. К этому привел взрыв петарды, произошедший прямо в руках подростка.

Однако это не единственное обнаружившееся повреждение. Кроме повреждения конечностей у школьника диагностировали контузию и ожоги лица.