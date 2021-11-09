Детали инцидента в Валках
В городском совете Валок заявили, что памятник потерял свой внешний вид. Его восстановление требует значительных затрат.
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Кто-то по-варварски снял большую часть медного сплава, который покрывал бетонный постамент,
– подчеркнули в городском совете.
Под Харьковом вандалы уничтожили памятник Павлу Грабовскому / Фото Валковского городского совета
Кроме того, неизвестные повредили сердце артобъекта "Я люблю Валки": "Валковчане и гости города любили здесь делать фото, это замечательная визитка и украшение нашего населенного пункта. К сожалению, классное фото уже не получится – часть "сердца" отбили".
Заметим, что вандалов уже ищут правоохранители.
Неизвестные повредили артобъект "Я люблю Валки" / Фото горсовета
Вандалов уже ищут правоохранители / Фото Валковского городского совета
Во Львове разбили остановку
Во Львове вандалы разрушили остановку общественного транспорта возле Парка культуры и развлечений. Неизвестные разбили стекло и повалили урну для мусора.
Специалист отдела коммунального хозяйства Галицкой райадминистрации Тарас Ковальский заверил, что этой остановки нет на балансе администрации. Однако предприятие, которое за нее отвечает, сообщат об этом инциденте.