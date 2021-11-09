Под Харьковом вандалы сняли с памятника медное покрытие: фото повреждений

9 ноября 2021 , 03:10
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Источник:

Валковский городской совет

В городе Валки Харьковской области неизвестные повредили памятник поэту и писателю Павлу Грабовскому. Вандалы сняли с монумента значительную часть медного покрытия.

Детали инцидента в Валках

В городском совете Валок заявили, что памятник потерял свой внешний вид. Его восстановление требует значительных затрат.

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Кто-то по-варварски снял большую часть медного сплава, который покрывал бетонный постамент,
 –  подчеркнули в городском совете.


Под Харьковом вандалы уничтожили памятник Павлу Грабовскому / Фото Валковского городского совета

Кроме того, неизвестные повредили сердце артобъекта "Я люблю Валки": "Валковчане и гости города любили здесь делать фото, это замечательная визитка и украшение нашего населенного пункта. К сожалению, классное фото уже не получится – часть "сердца" отбили".

Заметим, что вандалов уже ищут правоохранители.


Неизвестные повредили артобъект "Я люблю Валки" / Фото горсовета


Вандалов уже ищут правоохранители / Фото Валковского городского совета

Во Львове разбили остановку

Во Львове вандалы разрушили остановку общественного транспорта возле Парка культуры и развлечений. Неизвестные разбили стекло и повалили урну для мусора.

Специалист отдела коммунального хозяйства Галицкой райадминистрации Тарас Ковальский заверил, что этой остановки нет на балансе администрации. Однако предприятие, которое за нее отвечает, сообщат об этом инциденте.

Автор: Софія Мінджоса