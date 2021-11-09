Под Харьковом вандалы сняли с памятника медное покрытие: фото повреждений

В городе Валки Харьковской области неизвестные повредили памятник поэту и писателю Павлу Грабовскому. Вандалы сняли с монумента значительную часть медного покрытия.

Детали инцидента в Валках

В городском совете Валок заявили, что памятник потерял свой внешний вид. Его восстановление требует значительных затрат.

К теме В Киеве вандалы повредили памятник ежику в тумане

Кто-то по-варварски снял большую часть медного сплава, который покрывал бетонный постамент,

– подчеркнули в городском совете.



Под Харьковом вандалы уничтожили памятник Павлу Грабовскому / Фото Валковского городского совета

Кроме того, неизвестные повредили сердце артобъекта "Я люблю Валки": "Валковчане и гости города любили здесь делать фото, это замечательная визитка и украшение нашего населенного пункта. К сожалению, классное фото уже не получится – часть "сердца" отбили".

Заметим, что вандалов уже ищут правоохранители.



Неизвестные повредили артобъект "Я люблю Валки" / Фото горсовета



Вандалов уже ищут правоохранители / Фото Валковского городского совета

Во Львове разбили остановку

Во Львове вандалы разрушили остановку общественного транспорта возле Парка культуры и развлечений. Неизвестные разбили стекло и повалили урну для мусора.

Специалист отдела коммунального хозяйства Галицкой райадминистрации Тарас Ковальский заверил, что этой остановки нет на балансе администрации. Однако предприятие, которое за нее отвечает, сообщат об этом инциденте.