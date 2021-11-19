Под Харьковом водитель насмерть сбил женщину на "зебре": видео с места трагедии
Источник:телеграм-канал "Труха Харків"
В городе Песочин на Харьковщине случилась смертельная авария, в которой погибла женщина-пешеход. Ее жизнь оборвалась из-за водителя-нарушителя вечером 18 ноября.
Потерпевшая попала под колеса авто на пешеходном переходе перед постом. Погибшей было 66 лет.
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Борьба за жизнь длилась более получаса
Известно, что женщину сбил 71-летний водитель Т3 Citroen Berlingo. Медики сразу же прибыли на место трагедии. Они пытались спасти потерпевшую в течение 40 минут, но все было тщетно. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как врачи старались запустить ее сердце непрямым массажем.
Летел на бешеной скорости
Телеграм-канал "Харьков здесь" обнародовал видео момента наезда на женщину. На кадрах видно, что водитель несся с бешеной скоростью и буквально снес ее с дороги.
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Жуткая авария с подростками и внедорожником в Харькове
- В Харькове водитель внедорожника 11 ноября снес на "зебре" мальчика и девочку. Несмотря на то, что дети переходили дорогу на зеленый свет, нарушитель не пропустил их.
- В конце концов одного из пострадавших мужчина протащил еще несколько метров под бампером.
- Впоследствии в крови неадекватного водителя нашли метадон.
- Что же касается пострадавших, то их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
- Прокуратура настаивала, чтобы водителю установили залог в 10 миллионов гривен, а не 340 тысяч, как было сначала. Это должно сделать невозможным его выход на свободу и сокрытие от следствия.
Текст публикации "Труха Харків":
На пешеходном переходе перед постом в Песочине насмерть сбили 66-летнюю женщину. Сбил 71-летний водитель Т3 Citroen Berlingo. Врачи 40 минут пытались реанимировать женщину, к сожалению, не удалось.