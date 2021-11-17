Под Харьковом женщину сбили сразу 2 поезда: как это случилось

В Богодуховском районе Харьковщины утром 17 ноября произошла ужасная трагедия на пути. Там женщина попала сразу под 2 поезда.

Об этом правоохранителям сообщили примерно в 5 часов утра. Впоследствии они рассказали детали происшествия.

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Личность до сих пор устанавливают

Женщину сбил поезд возле станции "Пирогово", которая расположена в селе Огульцы. Пострадавшую ударом отбросило под другой локомотив, который ехал навстречу.

Травмы были настолько тяжелыми, что потерпевшая сразу погибла. Туда приехали медики и констатировали смерть. Впоследствии прибыли и следователи, которые начали устанавливать обстоятельства и личность погибшей.

Похожее событие недавно

Ранее на Харьковщине 4 ноября электропоезд сбил мужчину. Тот переходил колею с железной тачкой и это завершилось трагедией.

Машинист электрички начал сигналить и тормозить, однако это было безрезультатно. Пешеход не слышал приближения локомотива, поскольку был в наушниках.