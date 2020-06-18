В 30 километрах к западу от Киева по населенным пунктам 18 июня пронесся мощный ураган. Ливень затопил улицы, а сильный ветер повалил деревья.

О ливне в Киевской области сообщает онлайн-издание PavlovskyNEWS. Важно Грозы, шквалы и град: какие регионы Украины накроет мощная непогода В частности, в поселке Клавдиево-Тарасово из-за непогоды попадали деревья, повреждены электрокоммуникации. Кроме того, ливень подтопил улицы. Мощный ураган в Киевской области: смотрите видео Мощный ливень в Киевской области: смотрите видео В сети также опубликовали видео значительных подтоплений улиц. На опубликованных кадрах улицы буквально плавают в воде. Мощный ливень в Киеве затопил улицы населенных пунктов: смотрите видео Клавдиево-Тарасово в Киевской области: карта