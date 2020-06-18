Под Киевом пронесся мощный ураган: видео
В 30 километрах к западу от Киева по населенным пунктам 18 июня пронесся мощный ураган. Ливень затопил улицы, а сильный ветер повалил деревья.
О ливне в Киевской области сообщает онлайн-издание PavlovskyNEWS.
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В частности, в поселке Клавдиево-Тарасово из-за непогоды попадали деревья, повреждены электрокоммуникации. Кроме того, ливень подтопил улицы.
Мощный ураган в Киевской области: смотрите видео
Мощный ливень в Киевской области: смотрите видео
В сети также опубликовали видео значительных подтоплений улиц. На опубликованных кадрах улицы буквально плавают в воде.
Мощный ливень в Киеве затопил улицы населенных пунктов: смотрите видео
Клавдиево-Тарасово в Киевской области: карта