Посреди дороги города Ворзель на Киевщине заметили двоих лосей. Животные разгуливали утром, когда на проезжей части было немного машин.

Фото лося и лосенка опубликовала киевлянка Олеся Чечельницкая в фейсбуке. Местные рассказали, что лоси в Ворзеле частые гости, пишет издание "Сегодня".

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В комментариях под постом киевлянки местные пишут, что на этом месте часто видят не только лосей, но и зайцев и ежей.

Эколог Александр Соколенко считает, что появление лосей на улицах можно считать хорошим знаком.

Это говорит о том, что на них перестали охотиться, и они хорошо себя чувствуют в лесах вокруг столицы,

– пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что обезопасить людей от лосей и наоборот – невозможно. Водителей Киевщины просят быть максимально внимательными, потому что гости на дороге могут появиться внезапно.

Недавно в одном из супермаркетов Киева посетители стали свидетелями курьезного случая. Обнаженный мужчина на коне заехал прямо в магазин. Впоследствии выяснилось, что животное не его, он его похитил. Хулигана разыскивала полиция.

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