Пока не рассказывают об ущербе от пожара. Однако в компании пообещали вернуть людям деньги за посылки.
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"Новая почта" компенсирует людям стоимость посылок
Прицеп компании загорелся в Жулянах на территории терминала "Новой Почты". Пожар быстро потушили спасатели, но другие посылки пострадали.
Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления,
– отметили в "Новой Почте".
В пресс-службе "Новой Почты" рассказали, что прицеп загорелся из-за одной из посылок, которая была загружена в автомобиль. Поэтому призывали людей "не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлениям".
Пожары в Украине: коротко
- 11 июня в центре Львова на улице Лычаковской во время движения загорелся трамвай. Всех пассажиров эвакуировали, поэтому никто не пострадал. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.
- В Шевченковском районе Днепра загорелась маршрутка – пламя охватило весь ее салон. В этот момент она стояла на конечной остановке.