Пока не рассказывают об ущербе от пожара. Однако в компании пообещали вернуть людям деньги за посылки.

К теме В Харькове дотла сгорели внедорожник и легковушка: предполагают поджог – фото

"Новая почта" компенсирует людям стоимость посылок

Прицеп компании загорелся в Жулянах на территории терминала "Новой Почты". Пожар быстро потушили спасатели, но другие посылки пострадали.

Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления,

– отметили в "Новой Почте".

В пресс-службе "Новой Почты" рассказали, что прицеп загорелся из-за одной из посылок, которая была загружена в автомобиль. Поэтому призывали людей "не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлениям".

Пожары в Украине: коротко