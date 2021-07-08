Под Киевсоветом проходит митинг за строительство центра реабилитации воинов АТО у озера Вырлица

8 июля у Киевского городского совета на Крещатике проходит акция ветеранов и инвалидов АТО. Представители многих ветеранских организаций выступают против "дерибана" земли, на которой запланировано строительство центра реабилитации защитников Украины.

Накануне, 7 июля, они провели собрание, на котором объяснили представителям СМИ, какие возникли препятствия для этого проекта: "Благоустройство территории у озера Вырлица должно "пройти" экокомиссию Киевсовета. Есть такой выдающийся "эколог", как Алексей Гриценко, который всюду представляется как "советник по экологии" мэра Виталия Владимировича Кличко. Эти "экологи" исключительно "кошмарят" столичных застройщиков, рассказывая чушь о "букашках и птичках". Мы не можем оставаться в стороне, мы должны отстаивать свои права и бороться за свое! Нам стало известно, что некоторые депутаты от "Слуги народа" отрабатывают деньги по известной "схеме Столара" – так называемые заповедники, экопарки и прочее. Это все для того, чтобы отобрать земельный участок у одного застройщика и передать другому, "своему". Так называемые "экопарки Столара" только для того, чтобы потом из бюджета выкачивать деньги и направлять их на финансирование пророссийских террористов на Востоке Украины". Евгения Кулеба и Алексей Гриценко – "шестерки" Столара, как говорят АТОшники, и воины будут добиваться наказания по закону.

Протестующие заверили, что никакого "заказника" или "экопарка" на свалке у Вырлицы не будет, там будет реабилитационный центр ветеранов и инвалидов АТО, оборудованные медицинские кабинеты, современная спортивная площадка с тренажерами, зеленая зона для рекреации, там будет благоустройство, чистота и порядок. Вырлица станет хорошим местом!