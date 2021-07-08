Это событие в селе Новолатовка стало известно вечером 6 июля. В результате погиб мужчина, которому было примерно 33 года (родился в 1988 году).

Другой случай За метр от дома: на Львовщине во дворе обнаружили артиллерийский снаряд – фото

Взрывотехники установили причину

Сначала о взрыве сообщили местным правоохранителям.

Они сразу направили этот вызов и сотрудникам ГСЧC.

На место поехали взрывотехники.

Они установили, что взорвался старый артиллерийский снаряд АС-152 миллиметра.

Пострадавший погиб сразу после взрыва.

Здания от взрывной волны не повредились.

Не прикасайтесь таким предметам

В ГСЧС призвали никогда не прикасаться взрывоопасным предметам. Следует отметить, что старые снаряды крайне опасны из-за своей нестабильности. Иногда они могут взорваться даже от малейшего толчка.

Если обнаружили боеприпас нужно:

зафиксировать точное время, когда обнаружили;

оградить место, где лежит подозрительный предмет;

отвести людей подальше от подозрительной находки;

срочно сообщить в службу спасения "101" или в полицию по номеру "102".

Обратите внимание! 9 апреля сообщили, что житель одного из сел Николаевского района хранил в своем доме взрывчатые предметы. В частности, у мужчины был артиллерийский снаряд, который он использовал как подставку для домашних дел.