Под Кривым Рогом мужчина погиб от взрыва снаряда: хотел разобрать
8 июля 2021 , 12:31Читати новину українською
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
Возле Кривого Рога в Широковском районе произошла трагедия из-за необдуманного обращения с взрывоопасными предметами. Там мужчина решил разобрать старый боеприпас, однако тот взорвался у него во дворе.
Это событие в селе Новолатовка стало известно вечером 6 июля. В результате погиб мужчина, которому было примерно 33 года (родился в 1988 году).
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Взрывотехники установили причину
- Сначала о взрыве сообщили местным правоохранителям.
- Они сразу направили этот вызов и сотрудникам ГСЧC.
- На место поехали взрывотехники.
- Они установили, что взорвался старый артиллерийский снаряд АС-152 миллиметра.
- Пострадавший погиб сразу после взрыва.
- Здания от взрывной волны не повредились.
Не прикасайтесь таким предметам
В ГСЧС призвали никогда не прикасаться взрывоопасным предметам. Следует отметить, что старые снаряды крайне опасны из-за своей нестабильности. Иногда они могут взорваться даже от малейшего толчка.
Если обнаружили боеприпас нужно:
- зафиксировать точное время, когда обнаружили;
- оградить место, где лежит подозрительный предмет;
- отвести людей подальше от подозрительной находки;
- срочно сообщить в службу спасения "101" или в полицию по номеру "102".