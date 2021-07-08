Под Кривым Рогом мужчина погиб от взрыва снаряда: хотел разобрать

8 июля 2021 , 12:31
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Источник:

ГСЧС Днепропетровщины

Возле Кривого Рога в Широковском районе произошла трагедия из-за необдуманного обращения с взрывоопасными предметами. Там мужчина решил разобрать старый боеприпас, однако тот взорвался у него во дворе.

Это событие в селе Новолатовка стало известно вечером 6 июля. В результате погиб мужчина, которому было примерно 33 года (родился в 1988 году).

Другой случай За метр от дома: на Львовщине во дворе обнаружили артиллерийский снаряд – фото

Взрывотехники установили причину

  • Сначала о взрыве сообщили местным правоохранителям.
  • Они сразу направили этот вызов и сотрудникам ГСЧC.
  • На место поехали взрывотехники.
  • Они установили, что взорвался старый артиллерийский снаряд АС-152 миллиметра.
  • Пострадавший погиб сразу после взрыва.
  • Здания от взрывной волны не повредились.

Не прикасайтесь таким предметам

В ГСЧС призвали никогда не прикасаться взрывоопасным предметам. Следует отметить, что старые снаряды крайне опасны из-за своей нестабильности. Иногда они могут взорваться даже от малейшего толчка.

Если обнаружили боеприпас нужно:

  • зафиксировать точное время, когда обнаружили;
  • оградить место, где лежит подозрительный предмет;
  • отвести людей подальше от подозрительной находки;
  • срочно сообщить в службу спасения "101" или в полицию по номеру "102".
Обратите внимание! 9 апреля сообщили, что житель одного из сел Николаевского района хранил в своем доме взрывчатые предметы. В частности, у мужчины был артиллерийский снаряд, который он использовал как подставку для домашних дел.
Автор: Олександр Марчак