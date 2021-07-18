Под Кривым Рогом в психбольнице мужчина убил медбрата и сбежал
Источник:Криворожское районное управление полиции
На Днепропетровщине в Гейковской областной психоневрологической больнице нашли мертвым медицинского брата. В его смерти подозревают 21-летнего пациента, сбежавшего той же ночью.
Трагедия произошла в ночь на 18 июля. Тело окровавленного медбрата нашли около 4 ночи.
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Медбрата забили до смерти стулом
Погибшим оказался 54-летний медицинский работник психоневрологической больницы в селе Гейковка. Той же ночью из медучреждения пропал 21-летний пациент. Его и подозревают в убийстве.
Как сообщают местные СМИ, пациент забил до смерти медработника, вероятно, стулом. Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 об убийстве.
В одном из телеграм-каналов сообщили, что мужчина агрессивный и с ним лучше избегать контакта.
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