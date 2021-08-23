Несчастный случай произошел 22 августа около 12:30. Пострадавшая отдыхала на территории туристической базы.
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Известно, что катер во время плавания столкнулся с отдыхающей. На место происшествия вызвали скорую. Женщине пришлось ампутировать правую руку.
Медики доставили пострадавшую в городскую больницу №2 в Кривом Роге. Все подробности инцидента устанавливают правоохранители.
Аварии и несчастные случаи на Днепропетровщине
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