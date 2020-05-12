Под Львовом мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

В ресторан "Святослав", расположенный в Винниках Лычаковского района Львова, 12 мая зашел мужчина, который заявил, что имеет гранату и может ее взорвать. На место инцидента прибыли правоохранители, а глава полиции области Василий Виконский лично ведет переговоры с мужчиной.

На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли, повідомляє поліція Львівської області.

На місці події також працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

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