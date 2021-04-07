81-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда под Одессой. Женщина переходила колею в неположенном месте.

Трагедия произошла 7 апреля вблизи железнодорожной станции Одесса – Застава 1. Очевидцы рассказали, что пенсионерка прыгнула на рельсы перед приближающимся локомотивом.

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Машинист, заметив это, немедленно применил экстренное торможение. Однако из-за короткого расстояния, к сожалению, ему не удалось вовремя остановить транспорт.

Пенсионерка погибла под поездом в Одесской области: видео

Следователи уже внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Другая трагедия в Одессе

В конце февраля под колеса поезда в Одессе попала 13-летняя девушка. Когда машинист увидел ребенка, начал подавать предупредительные сигналы. Однако она не отреагировала.

А наоборот – легла прямо на рельсы. Мужчина применил экстренное торможение, но не успел остановить поезд. Травмы девочки были несовместимы с жизнью.