Под Одессой 81-летняя пенсионерка прыгнула под поезд
81-летняя женщина погибла под колесами грузового поезда под Одессой. Женщина переходила колею в неположенном месте.
Источник:полиция Одесской области
Трагедия произошла 7 апреля вблизи железнодорожной станции Одесса – Застава 1. Очевидцы рассказали, что пенсионерка прыгнула на рельсы перед приближающимся локомотивом.
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Машинист, заметив это, немедленно применил экстренное торможение. Однако из-за короткого расстояния, к сожалению, ему не удалось вовремя остановить транспорт.
Пенсионерка погибла под поездом в Одесской области: видео
Следователи уже внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Другая трагедия в Одессе
В конце февраля под колеса поезда в Одессе попала 13-летняя девушка. Когда машинист увидел ребенка, начал подавать предупредительные сигналы. Однако она не отреагировала.
А наоборот – легла прямо на рельсы. Мужчина применил экстренное торможение, но не успел остановить поезд. Травмы девочки были несовместимы с жизнью.
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