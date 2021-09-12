Под Одессой человек пришел с заявлением о краже в полицию и умер в туалете райотдела

12 сентября 2021 , 03:04
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Источник:

полиция Одесской области

В отделении полиции Черноморская Одесской области 11 сентября случилось чрезвычайное происшествие. Просто в помещении внезапно умер один из заявителей.

Мужчина пришел к правоохранителям, чтобы сообщить о краже. Вскоре его тело обнаружили в туалете.

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Странная смерть в райотделе полиции в Одесской области: что известно

Примерно в 15 часов 11 сентября в отделении полиции №2 Черноморска в Одесской области обнаружили мертвого мужчину. Тело было в туалете, по предварительным данным – без признаков насильственной смерти.

  • В полиции отметили, что занимаются расследованием инцидента.
  • Текущая квалификация события – естественная смерть.

Об умершем известно следующее:

  • Это 39-летний житель Черноморска. В полицию он попал как заявитель.
  • Мужчину доставили в участок из местного супермаркета работники полиции охраны.
  • Он сам к ним обратился, чтобы сообщить о краже кошелька.
  • Непосредственно в отделении заявитель попросился в туалет.
  • Уже через несколько минут его нашли мертвым.
  • Медики прибыли на место оперативно, но смогли лишь констатировать смерть мужчины.

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Автор: Олесь Друкач