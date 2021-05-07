Мужчина споил алкоголем 9-летнего мальчика: последствия рокового отдыха под Одессой – фото
В Черноморске Одесской области мужчина напоил алкоголем 9-летнего мальчика. Как следствие, ребенка отвезли в больницу. А злоумышленника, который оказался знакомым мамы потерпевшего, задержали. Полиции он сказал, что ребенок пил пиво, однако муниципальная стража сообщила о спаивании водкой.
Источник:полиция Одесской области
К правоохранителям обратились вечером 6 апреля. Они немедленно задержали 38-летнего злоумышленника.
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Подозреваемый в спаивании ребенка / Фото Муниципальной стражи Черноморска
Подробнее об этом инциденте
- Полицейские установили, что ребенок отдыхал с мамой и ее знакомым на пляже.
- Потом мать отошла и оставила мальчика на своего спутника.
- Со слов задержанного, мальчик попросил глоток пива и он согласился.
- Впоследствии мужчина пошел купаться и ребенок сам выпил бутылку пива.
- Мальчику стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь.
- Она отвезла его в Черноморскую больницу.
Задержанный в отделении полиции / Фото Муниципальной стражи Черноморска
Другая версия событий
В муниципальной страже Черноморска сообщили, что мужчина напоил малолетнего ребенка водкой на стоянке неподалеку от городского пляжа. Это случилось примерно в 10 часов вечера.
С фото видно, что мальчику в больнице дали воду и большой сосуд. Вероятно, медики хотели вызвать у ребенка рвоту, чтобы меньше алкоголя переварилось.
9-летний мальчик, которого споили в Черноморске / Фото Муниципальной стражи Черноморска
Что грозит за такое нарушение
С задержанным провели беседу и составили на него протокол по статье о доведении несовершеннолетнего до состояния опьянения. Мужчине грозит штраф от 102 до 136 гривен.
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