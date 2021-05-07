В Черноморске Одесской области мужчина напоил алкоголем 9-летнего мальчика. Как следствие, ребенка отвезли в больницу. А злоумышленника, который оказался знакомым мамы потерпевшего, задержали. Полиции он сказал, что ребенок пил пиво, однако муниципальная стража сообщила о спаивании водкой.

К правоохранителям обратились вечером 6 апреля. Они немедленно задержали 38-летнего злоумышленника.

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Подозреваемый в спаивании ребенка / Фото Муниципальной стражи Черноморска

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Полицейские установили, что ребенок отдыхал с мамой и ее знакомым на пляже.

Потом мать отошла и оставила мальчика на своего спутника.

Со слов задержанного, мальчик попросил глоток пива и он согласился.

Впоследствии мужчина пошел купаться и ребенок сам выпил бутылку пива.

Мальчику стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь.

Она отвезла его в Черноморскую больницу.



Задержанный в отделении полиции / Фото Муниципальной стражи Черноморска

Другая версия событий

В муниципальной страже Черноморска сообщили, что мужчина напоил малолетнего ребенка водкой на стоянке неподалеку от городского пляжа. Это случилось примерно в 10 часов вечера.

С фото видно, что мальчику в больнице дали воду и большой сосуд. Вероятно, медики хотели вызвать у ребенка рвоту, чтобы меньше алкоголя переварилось.



9-летний мальчик, которого споили в Черноморске / Фото Муниципальной стражи Черноморска

Что грозит за такое нарушение

С задержанным провели беседу и составили на него протокол по статье о доведении несовершеннолетнего до состояния опьянения. Мужчине грозит штраф от 102 до 136 гривен.