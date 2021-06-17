Под Одессой молодой человек расстрелял мужчину: сделал замечание

ЧП случилось в Одесском районе. Мужчина сделал замечание за то, что 2 юношей припарковали авто возле его дома. В ответ получил несколько ранений в разные части тела.
Об этом сообщили 17 июня. Злоумышленника впоследствии задержали, и ему грозит тюрьма.
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Ругался и достал оружие
- Пострадавший сделал замечание парню.
- По его мнению, тот припарковался слишком близко к его дому.
- Этому возмутился товарищ водителя.
- Он начал ругаться и достал травматический пистолет.
- После этого молодой человек произвел несколько выстрелов.
- Пострадавший получил ранение живота, грудной клетки и бедра.
Что сказал в свое оправдание
Впоследствии правоохранители быстро разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался парень, которому примерно 22 года (родился в 1999 году).
В момент задержания он своей вины не отрицал. В свое оправдание сказал, что “погорячился”.
Какое наказание ему грозит
Правоохранители объявили парню подозрение по статье о хулиганстве с использованием оружия. Если его вину докажут в суде, может получить заключение на срок от 3 до 7 лет.Обратите внимание! В Малиновском районе Одессы 15 июня мужчина застрелил студента. Это случилось, потому, что он подумал, будто парень крадет бампер с автомобиля. Злоумышленника задержали в тот же день. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.