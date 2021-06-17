Под Одессой молодой человек расстрелял мужчину: сделал замечание

ЧП случилось в Одесском районе. Мужчина сделал замечание за то, что 2 юношей припарковали авто возле его дома. В ответ получил несколько ранений в разные части тела.

Об этом сообщили 17 июня. Злоумышленника впоследствии задержали, и ему грозит тюрьма.

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Ругался и достал оружие

Пострадавший сделал замечание парню.

По его мнению, тот припарковался слишком близко к его дому.

Этому возмутился товарищ водителя.

Он начал ругаться и достал травматический пистолет.

После этого молодой человек произвел несколько выстрелов.

Пострадавший получил ранение живота, грудной клетки и бедра.

Что сказал в свое оправдание

Впоследствии правоохранители быстро разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался парень, которому примерно 22 года (родился в 1999 году).

В момент задержания он своей вины не отрицал. В свое оправдание сказал, что “погорячился”.

Какое наказание ему грозит

Правоохранители объявили парню подозрение по статье о хулиганстве с использованием оружия. Если его вину докажут в суде, может получить заключение на срок от 3 до 7 лет.