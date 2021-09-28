По предварительным данным, водитель не смог направить грузовик на крутом повороте. Вполне вероятно, что мужчина заснул за рулем.

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Точные причины ДТП будут устанавливать правоохранители. Они находятся на месте аварии.

Что известно о опрокидывании грузовика в Одесской области

Авария произошла около 6:00 28 сентября на мосту через Днестр в селе Маяки.

Во время захода в поворот на большой скорости фура перевернулась и перекрыла движение по двум полосам.

В результате аварии грузовик оказался на боку, у него вылетели боковое и лобовое стекло.

О судьбе водителя пока ничего не известно. Вполне вероятно, что он не получил серьезных травм. Впрочем, медиков скорой на место ДТП вызвали.

Полицейские, по неподтвержденной информации, составили по дальнобойщика протокол о нарушении правил дорожного движения. Водителю грозит штраф в 340 гривен.

Смотрите видео с места опрокидывания фуры под Одессой: