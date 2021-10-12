Редкую монету нашел житель Одесской области. Своей находкой счастливец похвастался в сети 10 октября. Люди были поражены "сокровищем" и радушно поздравили владельца монеты.
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Чем особенная монета
Монета номиналом 50 копеек 1992 года штамп 2.1 БАм считается очень редкой. Среди ее основных особенностей: на лицевой стороне первая гроздь имеет 5 ягод, а третья – 4 ягоды. Из других отличий – на аверсе и реверсе более толстый герб в зернах колосков и форме листьев.
Одесская область, чуть до инфаркта не довела,
– признался счастливец.
Под Одессой нашли ценную монету / Фото из фейсбука "Аверс Василий Бегиш"
Монета имеет выпуклый толстый трезубец, в отличие от вдавленного у "англичанок". Те монеты чеканили английскими штемпелями, во время которого применялись различные штампы. За ошибки в эскизах щит получился выпуклый.
Как реагируют люди
Пользователи сети и специалисты поражены находкой и радушно приветствуют владельца монеты. Вот несколько реакций:
- Круть крутяцкая, мои поздравления!
- Я понимаю штамп 2.2. А тут 2.1 БАм!!! Из разряда очевидного-невероятного. Мои поздравления!
- Добрый день. Поздравляю!!! Очень-очень редкая 2.1 БА, красавица, иными словами – мечта коллекционера!
- 2.1 БАм – мои глаза правильно видят? Просто "жир"!!! Приветствие.
- С 4 ягодками в 3 грозди реверса встречается ооочень редко.