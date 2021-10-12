Под Одессой мужчина нашел редкую монету за 10 тысяч гривен

Под Одессой нашли редкую монету 1992 года выпуска номиналом 50 копеек штамп 2.1 БАм. Такую монету находили лишь несколько раз. В среднем на аукционах за нее предлагают 10 тысяч гривен.

Редкую монету нашел житель Одесской области. Своей находкой счастливец похвастался в сети 10 октября. Люди были поражены "сокровищем" и радушно поздравили владельца монеты.

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Чем особенная монета

Монета номиналом 50 копеек 1992 года штамп 2.1 БАм считается очень редкой. Среди ее основных особенностей: на лицевой стороне первая гроздь имеет 5 ягод, а третья – 4 ягоды. Из других отличий – на аверсе и реверсе более толстый герб в зернах колосков и форме листьев.

Одесская область, чуть до инфаркта не довела,

– признался счастливец.

Под Одессой нашли ценную монету / Фото из фейсбука "Аверс Василий Бегиш"

Монета имеет выпуклый толстый трезубец, в отличие от вдавленного у "англичанок". Те монеты чеканили английскими штемпелями, во время которого применялись различные штампы. За ошибки в эскизах щит получился выпуклый.

Как реагируют люди

В среднем на аукционах за нее дают около 10 тысяч гривен. Зимой 2020 года на Violity 50 копеек 2.1 б с толстым гербом продали за 10 031 гривну, а в конце сентября 2021-го – за 9 612 гривен.

Пользователи сети и специалисты поражены находкой и радушно приветствуют владельца монеты. Вот несколько реакций: