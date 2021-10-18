Происшествие произошло в селе Усатово 17 октября. Говорят, что у мужчины был еще с собой пистолет. Полицейские вовремя прибыли на место, но отговорить от поступка его не смогли.
Читайте также В Одесской области мужчина стрелял из ружья и угрожал гранатой жителям домов
Закрылся в доме и угрожал взорвать себя
Мужчина закрылся в собственном доме с гранатой и пистолетом. Он угрожал взорвать взрывчатку и поджечь дом. Правоохранители долгое время вели с мужчиной переговоры, однако так и не смогли отговорить его. Сначала жилец поджег дом, а затем – взорвал гранату.
Под Одессой мужчина подорвал себя гранатой и поджег дом / Фото УСИ
Пока точную причину поступка погибшего устанавливают правоохранители. По предварительной информации, накануне трагедии в его семье произошел конфликт.
Мужчину спасти не удалось / Фото УСИ
В Киеве мужчина угрожал взорвать дом
- В Подольском районе житель дома неадекватно вел себя и кричал с балкона.
- К тому же мужчина угрожал взорвать дом.
- Когда на место прибыли полицейские, то злоумышленник просто спал дома.
- Правоохранители разбудили его и мужчина снова начал ругаться. Злоумышленника задержали и отвезли в больницу.
- Ему могло грозить лишение свободы от 2 до 6 лет.