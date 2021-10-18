Под Одессой мужчина поджег дом и подорвал себя гранатой

В Одесской области мужчина около 60 лет поджег дом, а затем подорвал себя гранатой. По данным СМИ, он скончался. Причиной такого поступка мог стать конфликт в семье, который произошел накануне.

Происшествие произошло в селе Усатово 17 октября. Говорят, что у мужчины был еще с собой пистолет. Полицейские вовремя прибыли на место, но отговорить от поступка его не смогли.

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Закрылся в доме и угрожал взорвать себя

Мужчина закрылся в собственном доме с гранатой и пистолетом. Он угрожал взорвать взрывчатку и поджечь дом. Правоохранители долгое время вели с мужчиной переговоры, однако так и не смогли отговорить его. Сначала жилец поджег дом, а затем – взорвал гранату.

Под Одессой мужчина подорвал себя гранатой и поджег дом / Фото УСИ

Пока точную причину поступка погибшего устанавливают правоохранители. По предварительной информации, накануне трагедии в его семье произошел конфликт.

Мужчину спасти не удалось / Фото УСИ

В Киеве мужчина угрожал взорвать дом