На Балтский дороге в Одессе Днем 14 мая расстреляли машину. После этого злоумышленники скрылись. Как следствие, один человек получил огнестрельное ранение. В сети опубликовали видео с места происшествия.

Пострадал водитель расстрелянного автомобиля, которому – примерно 30 лет (родился в 1979 году). Сейчас его уже доставили в больницу с ранением ноги.

Другой случай Война за землю на Николаевщине: разборки между крестьянами завершились стрельбой

Больше о стрельбе

Автор видео с места происшествия рассказал, что злоумышленники были на темно-синем Daewoo Lanos. По словам мужчины, это случилось неподалеку от завода "Большевик". Нападавших было 4.

Какова причина нападения – пока неизвестно. Видео с места появилось примерно в 3 часа дня, однако там точное время нападения не сообщили.

Как пишет телеграм-канал "Одесса info", автомобиль нападавших сейчас в розыске. Также опубликовали номерной знак авто, который свидетельствует о том, что автомобиль зарегистрирован в Одесской области.

Место происшествия после стрельбы: видео телеграм-канала Odesa_info