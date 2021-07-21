Нацгвардеец случайно прострелил себе ногу под Одессой
21 июля 2021 , 15:18Читати новину українською
Источник:"Думская"
В селе Набережное Одесской области офицер Нацгвардии выстрелил себе в ногу. У пострадавшего – сквозная рана на бедре. Сейчас он находится в больнице.
Об этом сообщили 21 июля. Инцидент произошел утром 20 числа. У полиции и Нацгвардии официальных данных об этом еще нет.
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Вел себя неосторожно
- Офицер получил огнестрельное ранение, потому что неосторожно обращался с пистолетом Макарова.
- Известно, что пострадавший – командир взвода материально-технического обеспечения одесской бригады нацгвардейцев.
- Продолжаются следственные действия.
Событие произошло в подразделении Нацгвардии Украины в Одесской области, которое с недавних пор там располагается.Справка. В 2020 году военную недвижимость в селе Одесской области передали в Министерство внутренних дел. Впоследствии там разместили подразделение Нацгвардии. Ранее собственниками имущества была Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины.