Нацгвардеец случайно прострелил себе ногу под Одессой

21 июля 2021 , 15:18
Читати новину українською

Источник:

"Думская"

В селе Набережное Одесской области офицер Нацгвардии выстрелил себе в ногу. У пострадавшего – сквозная рана на бедре. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщили 21 июля. Инцидент произошел утром 20 числа. У полиции и Нацгвардии официальных данных об этом еще нет.

Интересно Полицейский выстрелил себе в живот во время учебных стрельб в Одессе

Вел себя неосторожно

  • Офицер получил огнестрельное ранение, потому что неосторожно обращался с пистолетом Макарова.
  • Известно, что пострадавший – командир взвода материально-технического обеспечения одесской бригады нацгвардейцев.
  • Продолжаются следственные действия.

Событие произошло в подразделении Нацгвардии Украины в Одесской области, которое с недавних пор там располагается.

Справка. В 2020 году военную недвижимость в селе Одесской области передали в Министерство внутренних дел. Впоследствии там разместили подразделение Нацгвардии. Ранее собственниками имущества была Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины.
Автор: Олег Терещенко