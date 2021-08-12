Кроме этого, будут еще 2 и 3 призовые места с соответствующими суммами. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.
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Каждый получит премию
Те, кто провакцинирует наибольшее количество людей, будут награждены деньгами. Конкурс среди общин Одесской области уже начался. Он продлится до 15 сентября.
Есть три призовых места: 1 место – 20 миллионов, 2 место– 10 миллионов и 3 место – 5 миллионов.
COVID-19 в Украине: последние новости
- По состоянию на 11 июля коронавирусом в Украине заболели 1247 человек, среди них 77 детей и 41 медработник.
- В Одессе, в частности, насчитали 77 новых случаев коронавируса.
- Больше всего инфицированных в Киеве.
- От осложнений за сутки умерли 24 пациента, однако 1 039 выздоровели.
- Всего 11 июля провели 48 051 тест.
- За все время болезни в Украине заболели 2 262 601 человек.
- 12 августа сообщили, что из них выздоровел 2 194 791 человек.