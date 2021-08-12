В Одесской области дадут 20 миллионов общине, которая привьет больше всего людей против COVID-19

В Одесской области обещают вознаградить общину, которая провакцинирует наибольшее количество лиц. Известно, что такая премия составляет 20 миллионов гривен.

Кроме этого, будут еще 2 и 3 призовые места с соответствующими суммами. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

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Каждый получит премию

Те, кто провакцинирует наибольшее количество людей, будут награждены деньгами. Конкурс среди общин Одесской области уже начался. Он продлится до 15 сентября.

Есть три призовых места: 1 место – 20 миллионов, 2 место– 10 миллионов и 3 место – 5 миллионов.

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