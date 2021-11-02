Под Одессой неизвестный подбросил свинью с ножом в голове во двор: жуткие фото

В Черноморске, возле Одессы, неизвестный подошел ко двору частного дома и закинул туда голову свиньи. Перед этим в часть туши воткнули нож.

Момент подброса сняли на видео камеры наблюдения. Это случилось в ночь с 29 на 30 октября.

Ранее В Киеве нашли свиное рыло на детской площадке: фото

Изувеченная и с ножом

На записи заметно, что мужчина в маске подходит к ограде и бросает за нее голову. После этого он быстро убежал.



Голова свиньи, которую подбросили во двор / Фото 04868.com.ua

Голова свиньи не только была отрезана, но и изуродована. Какова была причина такого поступка – неизвестно. Однако в сети предполагают, что так угрожали хозяевам дома.

Момент подкидывания головы свиньи: смотрите видео

Похожее событие в другой стране

В начале января сообщили, что неизвестные вандалы атаковали дом спикера Конгресса США. Они оставили сообщение на дверях гаража политику.

Кроме этого, там поставили голову свиньи. Она стояла в луже красной краски, которая была похожа на кровь.