Под Одессой неизвестный подбросил свинью с ножом в голове во двор: жуткие фото
Источник:04868.com.ua
В Черноморске, возле Одессы, неизвестный подошел ко двору частного дома и закинул туда голову свиньи. Перед этим в часть туши воткнули нож.
Момент подброса сняли на видео камеры наблюдения. Это случилось в ночь с 29 на 30 октября.
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Изувеченная и с ножом
На записи заметно, что мужчина в маске подходит к ограде и бросает за нее голову. После этого он быстро убежал.
Голова свиньи, которую подбросили во двор / Фото 04868.com.ua
Голова свиньи не только была отрезана, но и изуродована. Какова была причина такого поступка – неизвестно. Однако в сети предполагают, что так угрожали хозяевам дома.
Момент подкидывания головы свиньи: смотрите видео
Похожее событие в другой стране
В начале января сообщили, что неизвестные вандалы атаковали дом спикера Конгресса США. Они оставили сообщение на дверях гаража политику.
Кроме этого, там поставили голову свиньи. Она стояла в луже красной краски, которая была похожа на кровь.