Инцидент произошел в маршрутке №25 "Черноморск – Одесса". О нем рассказали в общественной организации ветеранов АТО "Рапира".

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Оскорблял из-за удостоверения

Водителю не понравилось то, что ветеран хотел воспользоваться своим законным правом на льготный проезд в общественном транспорте. Мужчина начал сыпать оскорблениями.

Когда военный показал ему документ, в ответ прозвучало хамство. "Как вы за**али своими удостоверениями. Иди на х**н отсюда", – высказался водитель.

Обратите внимание! В сети осудили поступок водителя. Пользователи обратили внимание на то, что он нарушил закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их соцзащиты.

Водителя облили зеленкой

В комментариях к сообщению местный активист Демьян Ганул отметил, что с водителем, который в грубой форме ответил участнику русско-украинской войны, провели "воспитательную беседу".

Он позеленел, и теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги – защитников Украины следует уважать,

– добавил мужчина.

Он также пообещал, что этот водитель больше не будет работать в сфере обслуживания. К сообщению Ганул прикрепил фото.