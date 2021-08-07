Инцидент произошел в маршрутке №25 "Черноморск – Одесса". О нем рассказали в общественной организации ветеранов АТО "Рапира".
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Оскорблял из-за удостоверения
Водителю не понравилось то, что ветеран хотел воспользоваться своим законным правом на льготный проезд в общественном транспорте. Мужчина начал сыпать оскорблениями.
Когда военный показал ему документ, в ответ прозвучало хамство. "Как вы за**али своими удостоверениями. Иди на х**н отсюда", – высказался водитель.
Водителя облили зеленкой
В комментариях к сообщению местный активист Демьян Ганул отметил, что с водителем, который в грубой форме ответил участнику русско-украинской войны, провели "воспитательную беседу".
Он позеленел, и теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги – защитников Украины следует уважать,
– добавил мужчина.
Он также пообещал, что этот водитель больше не будет работать в сфере обслуживания. К сообщению Ганул прикрепил фото.