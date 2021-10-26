Пограничники Южного регионального управления обнаружили этих людей в нескольких грузовиках. Транспорт переправляли паромом из Турции, который прибыл 25 октября.

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Куда они направлялись

Когда мигрантов в кузовах 3 авто обнаружили, они показали документы, которые подтверждали гражданство Сирии. Самым старшим из всех 7 задержанных был 21-летний юноша.

Нелегальные мигранты рассказали, что не планировали задерживаться в Украине. Этими грузовиками они хотели добраться до территории Германии.

Все задержанные заплатили организатору своего турне 2 100 долларов, а по приезду должны были отдать еще по 900. Сейчас это дело передали правоохранителям.

Пограничники задержали нелегалов из Сирии: смотрите видео

Другой нелегал в этот день

Также 25 октября пограничники обнаружили в том же порту и нелегального мигранта, который был уроженцем Турции. Он сбежал с родины, чтобы избежать уголовной ответственности.

Этот иностранец также имел с собой документы, подтверждающие личность и гражданство. Однако он направлялся не в Германию, а в Австралию.