Как сообщили в СБУ, это продлится 2 дня – 20 и 21 мая. Учения будут проходить в местах, которые определили, как "объекты потенциальных террористических посягательств".

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Основной локацией учений будет порт "Южный" возле города Южный Одесской области. Также они будут проходить на территории 3 соседних поселков – Григорьевка, Биляры, Новые Биляры.

В Службе безопасности сказали, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Силовики там отработают алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверят качество защиты потенциально уязвимых объектов.

Какие ограничения будут для граждан

Из-за учений в некоторых районах могут ввести особый режим. В них будут действовать ограничения или запрет движения транспорта и пешеходов.

Кроме этого будут проверять документы, удостоверяющие личность, и возможен досмотр личных вещей и автомобилей. Однако пока не сообщают, о каких территориях говорится.

Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей,

– обратились в СБУ к местным жителям.

Обратите внимание! На Херсонщине СБУ разоблачила незаконный реабилитационный центр. Им управлял местный житель – пастор одной из церквей. В "лечебном заведении" насильно удерживали десятки людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости.