Как сообщили в СБУ, это продлится 2 дня – 20 и 21 мая. Учения будут проходить в местах, которые определили, как "объекты потенциальных террористических посягательств".
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Основной локацией учений будет порт "Южный" возле города Южный Одесской области. Также они будут проходить на территории 3 соседних поселков – Григорьевка, Биляры, Новые Биляры.
В Службе безопасности сказали, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Силовики там отработают алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверят качество защиты потенциально уязвимых объектов.
Какие ограничения будут для граждан
Из-за учений в некоторых районах могут ввести особый режим. В них будут действовать ограничения или запрет движения транспорта и пешеходов.
Кроме этого будут проверять документы, удостоверяющие личность, и возможен досмотр личных вещей и автомобилей. Однако пока не сообщают, о каких территориях говорится.
Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей,
– обратились в СБУ к местным жителям.