Мужчины в возрасте 50 и 44 года незаконно вылавливали рыбу возле Новомихайловки. Об этом рассказали в полиции 12 октября. Сейчас мужчинам готовят подозрение.

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Двое злоумышленников являются жителями Белгород-Днестровского района. Во время обысков инспекция изъяла у мужчин более 200 килограммов рыбы, резиновую лодку и более 490 метров сеток.

Сведения по факту незаконного рыболовства полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Мужчинам максимально может грозить лишение свободы до 3 лет.



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