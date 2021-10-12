Под Одессой разоблачили рыбных браконьеров, которые нанесли государству почти 2 миллиона убытков
Источник:Нацполиция Одесской области
На озере Курудиол, входящем в Тузловские лиманы, двое мужчин незаконно ловили рыбу. Инспекция изъяла у них более 200 килограммов кефали. Таким образом браконьеры нанесли государству ущерб на 1 миллион 750 тысяч гривен.
Мужчины в возрасте 50 и 44 года незаконно вылавливали рыбу возле Новомихайловки. Об этом рассказали в полиции 12 октября. Сейчас мужчинам готовят подозрение.
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Почти 2 миллиона убытков
Двое злоумышленников являются жителями Белгород-Днестровского района. Во время обысков инспекция изъяла у мужчин более 200 килограммов рыбы, резиновую лодку и более 490 метров сеток.
Сведения по факту незаконного рыболовства полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Мужчинам максимально может грозить лишение свободы до 3 лет.
Под Одессой разоблачили рыбных браконьеров / Фото Нацполиции
Рыбные браконьеры на Буковине
- Похожий случай произошел на Буковине 6 апреля. Там также задержали двух рыбных браконьеров, которые нанесли государству ущерб на сумму 1,7 миллиона гривен.
- У мужчин изъяли 2 рыбы судака, 25 штук леща, 166 экземпляров вырезуба причерноморского.
- Последний вид рыбы занесен в Красную книгу Украины.
- За преступление мужчины должны были уплатить 1 тысячу гривен штрафа.