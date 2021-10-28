Под Одессой школьник упал на острое ограждение: забор застрял в животе
Источник:ГСЧС Одесщины
Под Одессой школьник пытался перелезть через забор, однако упал на его острые части. Как следствие, они вонзились в его тело.
Сотрудники ГСЧС 27 октября обнародовали видео спасения парня. На нем заметно, что его госпитализировали с ограждением в животе.
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Часть забора обрезали
Потерпевшему мальчику примерно 12 лет (родился в 2009 году). Инцидент произошел в селе Корсунь, что в Одесском районе. К спасателям в 18:20 обратились неравнодушные граждане, ставшие свидетелями этого события.
Когда сотрудники ГСЧС туда прибыли, они сразу начали отрезать часть забора. Когда это удалось, школьника вместе с забором положили на носилки и увезли в скорую.
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Другой инцидент раньше
18 июня сообщили, что в Ирпене Киевской области 5-летняя девочка засунула голову в металлическую беседку и застряла. Освобождать ребенка пришлось спасателям.
Они вызволили ребенка с помощью специального снаряжения. К счастью, девочка не пострадала. Почему она попала в эту неприятность, ребенок не объяснил.