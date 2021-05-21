Собак забрали на реабилитацию. А мужчину, который снимал дом, – задержали.

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Что известно об инциденте

Трех собак в селе Светлое под Одессой заметили соседи в полузакрытом доме. Все собаки – бойцовских пород: бультерьер, питбуль, кане-корсо.

Из-за воинственного характера собак жители соседних домов побоялись самостоятельно войти во двор, поэтому обратились в общественную организацию. Зоозащитники вызвали полицию и отыскали владелицу частного дома. Когда они попали на территорию, то напоили собак, а потом осмотрели – они были истощены.

Тем временем владелица вызвонила арендатора. Мужчина, который снимал квартиру, отпер дом: там находился еще один пес. Кроме четвероногого там жили еще и 74 куста марихуаны.



Спасенный пес / Фото "Думская"

Какая ответственность

На мужчину открыто дело по 2 статьям уголовного кодекса:

за жестокое обращение с животными;

за незаконное производство наркотических веществ.

Санкции этих статей предусматривают до 8 лет заключения.

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